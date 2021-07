Copa America, Neymar chiama Messi: «Voglio battere l’Argentina in finale» (Di martedì 6 luglio 2021) Il fuoriclasse del Brasile Neymar spera di ritrovarsi di fronte l’Argentina di Leo Messi nella finale di Copa America Neymar, capitano e leader del Brasile, al termine della vittoria contro il Perù che ha portato i verdeoro in finale di Copa America ha lanciato la sfida all’amico Lionel Messi. «Voglio giocare contro l’Argentina, perché ho molti amici nell’Albiceleste, Voglio affrontarli e Voglio che vinca il Brasile». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Il fuoriclasse del Brasilespera di ritrovarsi di frontedi Leonelladi, capitano e leader del Brasile, al termine della vittoria contro il Perù che ha portato i verdeoro indiha lanciato la sfida all’amico Lionel. «giocare contro, perché ho molti amici nell’Albiceleste,affrontarli eche vinca il Brasile». L'articolo proviene ...

