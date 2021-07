Copa America, il Perù perde e recrimina: “L’arbitro ci ha insultati” (Di martedì 6 luglio 2021) Una rete di Paquetà basta al Brasile per avere la meglio sul Perù e qualificarsi alla finale di Copa America. Come riporta Tyc Sports, infatti, ben due calciatori Renato Tapia e Pedro Gallese se la sono presa con L’arbitro Roberto Tobar. “Che ci assegnino un arbitro così un giorno prima di una partita così decisiva mi sembra fuori luogo, e ancor di più umiliarci e insultarci sul campo“, ha scritto su Twitter Tapia. Ci va giù pesante anche Gallese, uno dei migliori in campo con una serie di parate decisive nel primo tempo: “Un arbitro che non ci ha dato un rigore chiaro per l’intervento di Thiago Silva e poi con il quale ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Una rete di Paquetà basta al Brasile per avere la meglio sule qualificarsi alla finale di. Come riporta Tyc Sports, infatti, ben due calciatori Renato Tapia e Pedro Gallese se la sono presa conRoberto Tobar. “Che ci assegnino un arbitro così un giorno prima di una partita così decisiva mi sembra fuori luogo, e ancor di più umiliarci e insultarci sul campo“, ha scritto su Twitter Tapia. Ci va giù pesante anche Gallese, uno dei migliori in campo con una serie di parate decisive nel primo tempo: “Un arbitro che non ci ha dato un rigore chiaro per l’intervento di Thiago Silva e poi con il quale ...

