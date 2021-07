Copa America, dove vedere Argentina-Colombia: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di martedì 6 luglio 2021) Questa notta alle 3 (ora italiana, le 22 locali) allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia, si disputerà il match Argentina-Colombia, valevole per la semifinale di Copa America in corso di svolgimento in Brasile. Nei quarti di finale l’Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha sconfitto l’Ecuador per 3-0, grazie alle reti di De Paul, Lautaro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Copa America, dove vedere Argentina-Ecuador: ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 luglio 2021) Questa notta alle 3 (ora italiana, le 22 locali) allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia, si disputerà il match, valevole per la semifinale diin corso di svolgimento in Brasile. Nei quarti di finale l’Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha sconfitto l’Ecuador per 3-0, grazie alle reti di De Paul, Lautaro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Ecuador: ...

Advertising

juventusfc : La @FCFSeleccionCol ???? di @Cuadrado avanti! Saranno 8?? i bianconeri impegnati nelle semifinali di #EURO2020 e… - Agenzia_Ansa : Calcio: Copa America, il Brasile batte il Perù e va in finale - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol e Argentina in semifinale, si ferma l’Uruguay ?? - infoitsport : Copa America: Brasile in finale grazie a Paquetà - infoitsport : Copa America, il Brasile batte il Perù e va in finale. In gol l'ex rossonero Paquetà -