Copa America, decide un gol di Paquetà: il Brasile in finale, out il Perù (Di martedì 6 luglio 2021) Il Brasile va in finale di Copa America e lo fa grazie ad una vittoria di misura sul Perù nella prima semifinale del torneo. La prima mezz’ora di gioco all’Estadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) è un assedio alla porta di Gallese che si supera in tre occasioni, in particolare su Neymar, servito da Paquetà per un tocco sotto porta deviato dal portiere peruviano. Ma l’asse tra il ‘parigino’ e l’ex Milan si scalda. E al 34? porta i suoi frutti: assist e scarico di Neymar e Paquetà col mancino in controbalzo non perdona Gallese per l’1-0 che spiana la ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Ilva indie lo fa grazie ad una vittoria di misura sulnella prima semidel torneo. La prima mezz’ora di gioco all’Estadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) è un assedio alla porta di Gallese che si supera in tre occasioni, in particolare su Neymar, servito daper un tocco sotto porta deviato dal portiere peruviano. Ma l’asse tra il ‘parigino’ e l’ex Milan si scalda. E al 34? porta i suoi frutti: assist e scarico di Neymar ecol mancino in controbalzo non perdona Gallese per l’1-0 che spiana la ...

