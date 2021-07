Consigli utili se non arriva il Green Pass per guariti Covid a luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Ci sono delle precise motivazioni per le quali non arriva il Green Pass per guariti Covid in questa prima parte del mese di luglio. Chi ha superato la grave infezione anche nei primi mesi 2021 ha a che fare con alcuni problemi non trascurabili perché non riesce ad ottenere il necessario certificato verde, magari alla vigilia di un viaggio all’estero di piacere o di lavoro. Sulla questione il sito Repubblica ha condotto delle verifiche puntuali che sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. Quando arriverà il Green Pass per i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Ci sono delle precise motivazioni per le quali nonilperin questa prima parte del mese di. Chi ha superato la grave infezione anche nei primi mesi 2021 ha a che fare con alcuni problemi non trascurabili perché non riesce ad ottenere il necessario certificato verde, magari alla vigilia di un viaggio all’estero di piacere o di lavoro. Sulla questione il sito Repubblica ha condotto delle verifiche puntuali che sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. Quando arriverà ilper i ...

Advertising

SaluteLab : ? Come si proteggono i farmaci dal #caldo? Consigli utili da sapere ?? - artigianincitta : ??SOS CASA: Stile industriale:la sua origine, le sue caratteristiche e tanti consigli utili?? ?? Arredare casa in s… - apogeonline : Ma le persone leggono? Prima 'scansionano' la pagina. Alcuni utili consigli per rendere i contenuti più chiari.… - ReteNews : Cosa ne dite quest’oggi di imparare a cambiare il cinturino di un orologio. Quante volte, guardando l’ora abbiamo p… - RFantazzini : RT @justLucreziaM: Work in progress (Seguimi per altri utili consigli su come sprecare tempo prezioso) #VitaDaScrittrice #LibriEDintorni #… -