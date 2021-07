Concorso straordinario, non vale il dottorato di ricerca come servizio. Il Consiglio di Stato mette i paletti (Di martedì 6 luglio 2021) Con il parere 1064/2021, il Consiglio ha chiarito che l’attività svolta durante i tre anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al Concorso straordinario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Con il parere 1064/2021, ilha chiarito che l’attività svolta durante i tre anni del corso didinonper partecipare al. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Concorso straordinario supplenza su posto di sostegno senza specializzazione non vale come anno di servizio specifi… - orizzontescuola : Concorso straordinario, supplenza su posto di sostegno senza specializzazione non vale come anno di servizio specif… - zazoomblog : Concorso straordinario 2020 graduatorie integrate con chi ha superato prove. Potranno essere assunti tutti i docent… - orizzontescuola : Concorso straordinario 2020, graduatorie integrate con chi ha superato prove. Potranno essere assunti tutti i docen… - infoitinterno : Assunzioni 2021, docente vincitore di concorso straordinario sia per classe di concorso che sostegno. Se sceglie so… -