Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco gli ammessi all’orale con calendario prove [AGGIORNATO con Lombardia e Veneto] (Di martedì 6 luglio 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. L'articolo Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco gli ammessi all’orale con calendario prove AGGIORNATO con ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Un'ecatombe di candicertificata, adesso, dai numeri. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale.gliagli orali e i calendari delle. L'articologliconcon ...

orizzontescuola : Concorso materie Stem, ecco le convocazioni per la prova scritta: sedi ed elenco candidati. AVVISI USR - AniefTorino : Anief su Ansa - Concorso Stem, 2/3 candidati non passa prove - LucienVangon : Bisognerebbe prendere gli ideatori del concorso STEM, portarli sulla pubblica piazza ed esporli per la prima volta… - LucienVangon : Il concorso STEM è la dimostrazione che il problema di questo Paese non è il capitale umano, ma uno Stato ladro, bu… - infoitinterno : Scuola, bocciatura di massa al concorso Stem. Verga (Uil): 'Sistema fallimentare' -