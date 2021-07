Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco gli ammessi all’orale [AGGIORNATO con Campania] (Di martedì 6 luglio 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. ecco gli ammessi agli orali L'articolo Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco gli ammessi all’orale AGGIORNATO con Campania . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Un'ecatombe di candicertificata, adesso, dai numeri. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale.gliagli orali L'articologlicon

Advertising

ProDocente : Concorso materie scientifiche STEM, prova pratica: quali classi concorso devono svolgerla, quanti punti vale - orizzontescuola : Concorso materie scientifiche STEM, prova pratica: quali classi concorso devono svolgerla, quanti punti vale - PatriziaCaronna : @sobchak69 A proposito di formazione: il concorso abilitante di ieri per le STEM. Un trivial pursuit per ragazzetti… - MAnderlucci : @testadiquasar 1/2 Questo concorso è stato un fallimento soprattutto per il Ministero: hanno anticipato l'ordinario… - scuolainforma : Concorso STEM 2021, primi risultati prove scritte aggiornati al 6 luglio -