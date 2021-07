Concorso Dogana, frase razzista contro Napoli: “Pretendiamo scuse” (Di martedì 6 luglio 2021) La frase razzista contro Napoli al Concorso della Dogana per il personale italiano, fa il giro del web. La denuncia è scattata grazie all’assessora alle Pari opportunità Francesca Menna e l’assessora al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. Durante il Concorso pubblico per il personale della Dogana è apparsa una frase razzista all’interno di un quesito sottoposto agli esaminati. Il quesito, posto in lingua inglese, chiedeva di completare la frase in maniera corretta. Tutto normale se non fosse che il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 luglio 2021) Laaldellaper il personale italiano, fa il giro del web. La denuncia è scattata grazie all’assessora alle Pari opportunità Francesca Menna e l’assessora al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. Durante ilpubblico per il personale dellaè apparsa unaall’interno di un quesito sottoposto agli esaminati. Il quesito, posto in lingua inglese, chiedeva di completare lain maniera corretta. Tutto normale se non fosse che il ...

napolipiucom : Vergognosa frase razzista contro Napoli al concorso Dogana - MelaCar51 : RT @ciropellegrino: Prova di inglese al concorso per la Dogana. Una domanda è : 'I .... when I was in Naple' (tralasciamo Naple). Bisognava… - Framiriam1 : RT @Open_gol: Succede al concorso per il personale italiano della Dogana - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Succede al concorso per il personale italiano della Dogana - Open_gol : Succede al concorso per il personale italiano della Dogana -