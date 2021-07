“Con l’autoblu a fare la spesa”. Condannato e sospeso il sindaco di Avezzano (centrosinistra) (Di martedì 6 luglio 2021) Il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, eletto con una lista civica di centrosinistra, è stato Condannato dal Tribunale dell’Aquila a un anno e 4 mesi per peculato. Per la legge Severino la sospensione scatta alla prima sentenza Il primo cittadino di Avezzano, 66 anni, fratello dell’ex presidente del consiglio regionale, il dem Giuseppe Di Pangrazio, è stato Condannato nell’ambito del processo sul presunto utilizzo a fini personali delle auto blu della Provincia dell’Aquila. I fatti contestati risalgono al 2014, quando Di Pangrazio era dirigente dell’Ente. In seguito alla condanna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) IldiGiovanni Di Pangrazio, eletto con una lista civica di, è statodal Tribunale dell’Aquila a un anno e 4 mesi per peculato. Per la legge Severino la sospensione scatta alla prima sentenza Il primo cittadino di, 66 anni, fratello dell’ex presidente del consiglio regionale, il dem Giuseppe Di Pangrazio, è statonell’ambito del processo sul presunto utilizzo a fini personali delle auto blu della Provincia dell’Aquila. I fatti contestati risalgono al 2014, quando Di Pangrazio era dirigente dell’Ente. In seguito alla condanna ...

