(Roma, 6 luglio) - Roma, 6 luglio - Sarà il Pulcinella di Igor Stravinskij, in un'inedita e innovativa messa in scena sulla Scalinata di San Bernardino a L'Aquila il 7 Luglio, ad aprire l'edizione 2021 de "I Cantieri dell'Immaginario". A 50 anni dalla morte del suo visionario creatore, tra i primi grandi innovatori dello spettacolo del Novecento, il balletto vedrà la partecipazione straordinaria di Giorgio Pasotti, con alcuni innesti drammaturgici, e le coreografie di Federica Galimberti, per una reinterpretazione in chiave contemporanea del capolavoro del ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Pulcinella Festival 'Bastoni e Burattini' Finale scoppiettante per la XVII edizione del Festival 'Bastoni e Burattini' - domenica 11 luglio alle 19 con un Pulcinella diventato padre di un Piccirillo in 'Questo bimbo a chi lo do?' ...

Pulcinella che Passione, venerdì 9 al Chiostro Carminello ad Arco di Pagani. Venerdì 9 luglio 2021 ore 20,00 Chiostro Carminello ad Arco Via Matteotti, 32 - Pagani LE NUVOLE Casa del Contemporaneo Pulcinella che Passione con Antonello Furmiglieri burattini Antonello Furmiglieri " Buongiorno buongiorno, bambini 'chiattulilli e sicculilli' ? il fatto è questo statemi a sentire! Sono un poeta, un ...

Con il Pulcinella di Stravinskij per la coreografia di Federica Galimberti apre Cantieri dell'Immaginario

Progetto CEPELL – “Leggi Bene!…vento. Buone pratiche di lettura in città” Andrà in scena domani 7 luglio alle ore 10, presso i Giardini del Teatro De Simone, “Pulcinella e il mistero del castello” della compagnia Teatro Eidos, scritto e diretto da Virginio De Matteo. Lo spe ...

