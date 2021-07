Comuni: Ricci, 'rivedere responsabilità sindaci anche per avere più donne sindache' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Abbiamo eccellenti sindache oggi nel nostro Paese, ma come ha sottolineato la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sono davvero troppo poche le donne, solo il 15% dei sindaci italiani. Esiste un profondo e serio problema di pari opportunità in Italia, ma quando parliamo del ruolo di sindaco c'è sicuramente un problema in più, perché è un lavoro che impegna h24. A maggior ragione poi se i sindaci sono così esposti come lo sono nel nostro Paese". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente ALI (Autonomie locali italiane), alla presentazione del libro 'Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Abbiamo eccellentioggi nel nostro Paese, ma come ha sottolineato la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sono davvero troppo poche le, solo il 15% deiitaliani. Esiste un profondo e serio problema di pari opportunità in Italia, ma quando parliamo del ruolo di sindaco c'è sicuramente un problema in più, perché è un lavoro che impegna h24. A maggior ragione poi se isono così esposti come lo sono nel nostro Paese". Lo ha detto Matteo, sindaco di Pesaro e presidente ALI (Autonomie locali italiane), alla presentazione del libro 'Le ...

Advertising

Scisciano : Salerno Danza Festival 2021, a Palazzo Ricci di Ascea la Compagnia Estemporada: letteratura a fumetti musica e danz… - Agenparl : Comunicato stampa - Comuni. Ricci, rivedere responsabilità sindaci anche per avere più donne sindache - 06.07.2021 - - ernestolamatta : Villa Signorini Ercolano in collaborazione con AIS Comuni Vesuviani Ricci Curbastro: Franciacorta Extra Brut 2015… - matteoricci : RT @La7tv: #coffeebreak @matteoricci 'Per tanti anni abbiamo protestato per i tagli ai Comuni ma adesso ci sono investimenti enormi' https:… - La7tv : #coffeebreak @matteoricci 'Per tanti anni abbiamo protestato per i tagli ai Comuni ma adesso ci sono investimenti e… -