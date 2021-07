Comunali, le scelte del centrodestra: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli (Di martedì 6 luglio 2021) Il vertice del centrodestra ha indicato i suoi candidati per le Comunali a Milano e a Napoli. Luca Bernardo sarà il candidato sindaco per la città lombarda, mentre Catello Maresca correrà per la città ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Il vertice delha indicato i suoi candidati per lee a. Lucasarà il candidato sindaco per la città lombarda, mentre Catellocorrerà per la città ...

Advertising

ilmetropolitan : ???? #Comunali. Matteo #Salvini: #Maresca e #Bernardo scelte vincenti per #Napoli e #Milano - italiaserait : Comunali Milano e Napoli, Salvini: “Bernardo e Maresca scelte vincenti” - TV7Benevento : Comunali Milano e Napoli, Salvini: 'Bernardo e Maresca scelte vincenti'... - fisco24_info : Comunali Milano e Napoli, Salvini: 'Bernardo e Maresca scelte vincenti': Il leader della Lega: 'De Magistris e Sala… - SerenissimoM : @AzzolinaLucia C’è già da anni nelle scuole, purtroppo.. Magari non nei programmi ma, ancor peggio, in libere scelt… -