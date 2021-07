**Comunali: al via vertice centrodestra, verso intesa su Bernardo a Milano** (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Al via alla Camera il vertice del centrodestra per chiudere sui nomi delle candidature per le elezioni comunali, a partire da Milano, dove appare probabile l’investitura del ‘civico’ Luca Bernardo, primario di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli. Negli uffici della Lega della Camera sono riuniti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con loro i rappresentanti dei partiti centristi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Al via alla Camera ildelper chiudere sui nomi delle candidature per le elezioni comunali, a partire da Milano, dove appare probabile l’investitura del ‘civico’ Luca, primario di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli. Negli uffici della Lega della Camera sono riuniti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con loro i rappresentanti dei partiti centristi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

