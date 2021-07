Comunali a Napoli, Berlusconi sente Maresca: Appoggio da Forza Italia ma con il suo simbolo (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sentito oggi al telefono Catello Maresca. Secondo quanto si apprende, FI alle amministrative nel capoluogo campano correrà con il suo simbolo in Appoggio al progetto “Per Napoli”, iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente di, Silvio, ha sentito oggi al telefono Catello. Secondo quanto si apprende, FI alle amministrative nel capoluogo campano correrà con il suoinal progetto “Per”, iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

