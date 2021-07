Come un gatto in tangenziale 2: Paola Cortellesi presenterà il trailer al CineVillage 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Il 12 luglio, al CineVillage 2021, Paola Cortellesi e Antonio Albanese presenteranno in anteprima il trailer di Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto. Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Riccardo Milani saranno i protagonisti di un evento speciale organizzato a Roma nell'ambito del CineVillage 2021, durante il quale presenteranno in anteprima il trailer di Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Il 12 luglio, ale Antonio Albanese presenteranno in anteprima ildiunin2 - Ritorno a Coccia di Morto., Antonio Albanese e Riccardo Milani saranno i protagonisti di un evento speciale organizzato a Roma nell'ambito del, durante il quale presenteranno in anteprima ildiunin2 - Ritorno a ...

