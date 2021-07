Colpaccio della Meloni: “Vittorio Feltri guiderà la lista FdI a Milano”. (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono estremamente fiera di annunciare che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia e che lo abbiamo convinto a guidare la lista di Fdi alle prossime elezioni amministrative” a Milano. Lo ha annunciato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del suo libro a Milano. Dopo l’annuncio dato da Giorgia Meloni, Vittorio Feltri commenta la decisione Leggi su freeskipper (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono estremamente fiera di annunciare che il direttoreha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia e che lo abbiamo convinto a guidare ladi Fdi alle prossime elezioni amministrative” a. Lo ha annunciato la leader di Fdi, Giorgia, nel corsopresentazione del suo libro a. Dopo l’annuncio dato da Giorgiacommenta la decisione

