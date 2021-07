Clash | Artifacts of Chaos è l' action che segna il ritorno di Zeno Clash tra trailer e finestra di lancio

(Di martedì 6 luglio 2021) A sorpresa al Nacon Connect di oggi è stato annunciatoof, che uscirà l'anno prossimo su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, e Xbox One. Nel gioco interpretiamo Pseudo, un guerriero con l'obbiettivo di ottenere gli Artifact ofnel mondo dizoik, in cui vige solo una regola: un gioco mortale di dadi decide le regole. Obbedisci a queste regole e affronta i brutali combattimenti corpo a corpo. Non è propriamente unoma i creatori di quei due titoli sembrano davvero tornati sul luogo ...

All'evento live di Nacon è stato mostrato Clash: Artifacts of Chaos, un nuovo titolo con uno sfavillante trailer di presentazione ...