Cittadino cinese ricoverato a gennaio 2020 con sintomi simili al Covid nel Bergamasco: la cartella consegnata all'avvocato (Di martedì 6 luglio 2021) Un Cittadino cinese sarebbe stato ricoverato con il Covid già a gennaio del 2020, quando ancora in Italia la pandemia sembrava essere lontana. Alcuni ignoti avrebbero consegnato all'avvocatessa ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Unsarebbe statocon ilgià adel, quando ancora in Italia la pandemia sembrava essere lontana. Alcuni ignoti avrebbero consegnato all'avvocatessa ...

Advertising

ZenatiDavide : COVID DA RISCRIVERE – Paziente zero? In Val Seriana. Scoperta cartella clinica del gennaio 2020: Tutto da riscriver… - RyoNarumi1 : @iuvinale_n Twitter è disponibile anche per il cittadino medio in Russia? Sembra essere diverso dalla situazione ne… - RitaVetgnano : Guardate come un buon cittadino cinese reagisce al solo nominare Wuhan. Credo che avremo problemi seri - KostrovTaras : @MarxistMevlana L'essere cinesi è percaso uguale a essere membri del PCC?Allora aveva ragione Trump a dire che ogni… - bepipezzulli : Fung Wai-kong è stato arrestato all’aeroporto di #HongKong mentre si imbarcava per l’#UK, di cui è cittadino. La re… -