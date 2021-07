Ciro Grillo, l’amica di Silvia: “Hanno approfittato di te” (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo quella notte in Sardegna, Silvia scrive all’amica in Norvegia: “le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura”. l’amica le risponde: “Quello che Hanno fatto quei ragazzi è pura manipolazione e Hanno approfittato di te“, ha risposto la ragazza in Norvegia. E ancora: “Non importa se non hai su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo quella notte in Sardegna,scrive alin Norvegia: “le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura”.le risponde: “Quello chefatto quei ragazzi è pura manipolazione edi te“, ha risposto la ragazza in Norvegia. E ancora: “Non importa se non hai su Quotidianpost.

"Io usata e buttata via come spazzatura": lo sfogo della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici di violenza sessuale È questo uno dei messaggi di S., la ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo e i suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia di violenza sessuale nei suoi confronti. Venerdì ...

