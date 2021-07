(Di martedì 6 luglio 2021) La regola dei, introdotta per forza di necessità nel periodo post-pandemia, potrebbe diventare permanente, segnando una rivoluzione epocale nella storia del calcio. Come riporta il Corriere della Sera, la IFAB (l’ente indipendente dalla FIFA con il potere di stabilire qualsiasi modifica delle regole del gioco) starebbe valutando di emendare il regolamento, permettendo le L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Cinque cambi permanenti? L’IFAB ci pensa: La regola dei cinque cambi, introdotta per forza di… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Cinque cambi permanenti? L’IFAB ci pensa - CalcioFinanza : Cinque cambi permanenti? L’IFAB ci pensa - FcInterNewsit : Corsera – Cinque cambi, la regola è definitiva? L’Ifab ci pensa - misterfm93 : L'Ifab sta pensando di rendere definitiva la regola dei cinque cambi a disposizione a partita. -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque cambi

Fcinternews.it

..."Siamo programmati per apprendere in modo spontaneo un numero elevato di lingue fino ai/sei ... A proposito di scuola, lei ha avuto un percorso di studi accidentato, con quattrodi facoltà. ...Basti bastare ai sei gol ad Argentina e Germania , ia Slovacchia e Croazia , i quattro all' ... E spesso i suoisono stati vincenti. Gol e assist dei due Torres contro la Slovacchia, ...Ieri pomeriggio solo 33 persone avevano preso appuntamento per la serata del 9 luglio: "Ma se non si immunizzano sarà un problema" ...L'ex capitano della Juventus gioca in anticipo la semifinale di Euro 2020: "Mancini punterà su Verratti e Jorginho" ...