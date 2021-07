Cinema | Vittorio De Sica | 120 anni fa nasceva il maestro del Neorealismo** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Non solo neorealismo, però, perDe. Nella sua lunga produzione c'è ancora spazio per altri generi ed altri film. E' il caso de ‘La Ciociara' del 1960, tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia ed interpretato da Sophia Loren. Un ruolo che le è valso il Nastro d'argento, il David di Donatello, la Palma d'oro al Festival di Cannes e il Premio Oscar per la miglior attrice. Un altro film da Oscar è ‘Ieri, oggi e domani' (1963), interpretato ancora dalla Loren e Marcello Mastroi. Pellicola che rappresenta i principi della commedia all'italiana, il film fu premiato nel 1965, come migliore film straniero. ...