Cinema | Vittorio De Sica | 120 anni fa nasceva il maestro del Neorealismo** 2

(Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Non solo neorealismo, però, perDe. Nella sua lunga produzione c’è ancora spazio per altri generi ed altri film. E’ il caso de ‘La Ciociara’ del 1960, tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia ed interpretato da Sophia Loren. Un ruolo che le è valso il Nastro d’argento, il David di Donatello, la Palma d’oro al Festival di Cannes e il Premio Oscar per la miglior attrice. Un altro film da Oscar è ‘Ieri, oggi e domani’ (1963), interpretato ancora dalla Loren e Marcello Mastroi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Vittorio

"Sono stati oltre un centinaio ? commenta il presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema Vittorio Sclaverani ? i lavori che abbiamo ricevuto allo scadere del bando a metà giugno. Davvero ...... per la distribuzione del prossimo film in produzione a settembre - ottobre con la regia di... Siamo giovani nel mondo del cinema, ma il segreto per arrivare in alto è seguire e osservare i ... Il festival del cinema di Cannes ha inizio oggi, martedì 6 luglio, e durerà fino a giovedì 15 luglio; tra i tanti ospiti anche le etichette indipendenti Independent Movie Produ ...