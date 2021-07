(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) –hato ilTheatre, locinema di Sunset Boulevard a Los Angeles. Lo ha annunciato lo stesso regista e appassionato di cinema in un podcast. “Ho compratosu Sunset”, ha dettooggi al podcast Armchair Expert di Dax Shepard. “Probabilmente lo apriremo intorno al periodo natalizio. E ancora: solo film. Non sarà solo un luogo di revival. Mostreremo nuovi film che escono dei quali otterremo una copia cinematografica. Non sarà come il New Beverly. Il New Beverly ha la sua atmosfera”. L'articolo ...

Advertising

TV7Benevento : **Cinema: Quentin Tarantino acquista lo storico Vista Theater di Los Angeles**... - badtasteit : #QuentinTarantino compra il Vista Theatre di LA, sulla chiusura di alcuni cinema: 'Alcuni lo meritano' - GianlucaOdinson : Quentin Tarantino ricorda Burt Reynolds e la sua felicità per essere stato ingaggiato in C'era una volta a Hollywoo… - bettywrong : RT @lanavediteseoed: «Ore 06.45 Oggi è il suo primo giorno di lavoro sul set di una nuova serie di telefilm western della CBS, 'Lancer'. N… - il_letterino : RT @lanavediteseoed: «Ore 06.45 Oggi è il suo primo giorno di lavoro sul set di una nuova serie di telefilm western della CBS, 'Lancer'. N… -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Quentin

Divisa in sei sale, esattamente come un grande, l'esposizione prende in esame tutti gli ... per poi ricevere la statuetta alla carriera e conquistarlo nel 2016 con The Hateful Eight di...L'amore per ildiTarantino è sconfinato; talmente tanto da arrivare a comprare unnella sua amata Los Angeles, terra che lo ha cresciuto e formato sin da piccolo a pane e film. Il regista ...Dopo l'acquisizione del New Beverly Theater, Quentin Tarantino ha deciso di far suo anche il leggendario Vista Theater, situato sempre a Los Angeles.E' una mostra fotografica ma anche musicale 'Nuovo cinema Morricone', il tributo che il Lecco Film Fest ha deciso di riservare al compositore che ha contribuito a rendere indimenticabili con la sua mu ...