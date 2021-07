Cinema | morto a 91 anni Richard Donner | il regista di ' Superman'

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morto

E'ieri a 91 anni il regista e produttore americano Richard Donner, autore di tanti capolavori come il primo 'Superman' (1978) e 'I Goonies' (1985). Tra i grandi titoli di Donner si ricordano anche ...... a Plodio èErnesto Prando Posted on 22 Marzo 2018 Author Redazione Plodio. E' mancato ...] Cultura e Spettacoli Finale Ligure Finale Ligure, martedì sera 'La musica del' ai chiostri di ...Al via oggi la 74.ma edizione del festival che presenta tanta eccellenza italiana nelle varie sezioni e uno sguardo, ovviamente, sempre attento sulla Francia.E' morto ieri a 91 anni il regista e produttore americano Richard Donner, autore di tanti capolavori come il primo 'Superman' (1978) e 'I Goonies' (1985). (ANSA) ...