Ciclismo | dopo le Olimpiadi Remco Evenepoel si concentrerà sugli Europei in Trentino e i Mondiali nelle Fiandre

In questo periodo della stagione Remco Evenepeol sta preparando con grande convinzione le Olimpiadi dove disputerà sia la prova in linea che quella a cronometro. dopo le gare a cinque cerchi il ciclista della Deceuninck-Quick Step osserverà un brevissimo periodo di pausa prima di concentrarsi sugli altri due grandi obiettivi della stagione. A settembre, infatti, Evenepoel prenderà il via agli Europei in Trentino e ai Mondiali nelle Fiandre. Nella rassegna continentale dovrebbe partecipare sia alla cronometro che alla prova ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo dopo Olimpiadi, Giani: 'Agli atleti la bandiera della Toscana, onorate lo sport e la nostra regione' A quota due troviamo il basket (che fa il suo ritorno ai Giochi dopo un'assenza di diciassette anni, ndr), il ciclismo, il tennis e il tiro a segno, mentre gli altri cinque toscani che hanno già ...

Ciclismo marchigiano al settimo cielo per il trionfo della Ciabocco e per il quarto posto di Pellizzari ...e bersaglio pieno per la 17enne di Corridonia Eleonora Ciabocco del Team Di Federico - Ciclismo ... Quello di Eleonora Ciabocco è il secondo titolo italiano su strada in carriera, dopo il trionfo nel ...

Ciclista cuneese grave dopo una caduta in valle Varaita La Stampa Martina Alzini Intervista: Martina Alzini Intervista. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Martina Alzini, ciclista classe 1997 facente parte delle 6 azzurre convocate per Tokyo 2020 ...

Eleonora Ciabocco campionessa italiana Juniores CICLISMO - La 17enne di Corridonia ha conquistato il tricolore a Darfio Boario Terme Primo anno da Juniores e bersaglio pieno per la 17enne di Corridonia, Eleonora Ciabocco, del Team Di Federico-Cicli ...

