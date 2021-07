Ciclismo | Cavendish vince in volata la decima tappa del Tour2021

Advertising

STnews365 : Tour de France, Cavendish ringrazia i compagni 'I miei compagni sono stati fantastici, hanno fatto un treno vecchia… - STnews365 : Tour de France, Cavendish fa 33. Lo sprinter dell’Isola di Man ha fatto sua anche la decima tappa con arrivo a Vale… - DanieleRaponi : #TDF2021 #ciclismo 10ª tappa #Albertville - #Valence 191 km 1 ???? #Cavendish 2 ???? #VanAert 3 ???? #Philipsen 17????… - Gazzetta_it : Tour, decima tappa: sprint di #Cavendish su Van Aert, Pogacar sempre maglia gialla #TDF2021 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tour: Cavendish vince allo sprint, -1 dal record di Merckx: (ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il britannico… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cavendish

Tripletta del britannico a Valence, Pogacar mantiene la maglia gialla ROMA - Markvince la decima tappa del Tour de France 2021, l'Albertville - Valence, di 190.7 chilometri. Il corridore britannico della Deceuninck - Quick Step si aggiudica la frazione in volata davanti ...... con Sonny Colbrelli sfortunato protagonista di una foratura ai - 25 km: il campione italiano però riesce a rientrare in gruppo in tempo per lo sprint, dove a imporsi è stato ancora, che ...Arriva il tris di Marc Cavendish nella decima tappa del Tour de France 2021. Il velocista della Deceuninck-Quick Step si è imposto nella Albertville-Valence avanti a Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) e ...Il ciclista britannico conquista il suo 33esimo successo al Tour de France. Mark Cavendish illumina ancora il Tour de France. Il ciclista britannico conquista la decima tappa della Grande Boucle, una ...