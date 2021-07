Chiara Ferragni | Politici | fate schifo Renzi replica | Pronto al confronto La politica non si fa con i like

(Di martedì 6 luglio 2021) “Cheche”. Cosìin una storia su Instagram, postando una foto di Matteocon sopra la scritta ‘L’Italia è il paese più transfobico d’Europa’. In una storia successiva aggiunge: “La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbtq+ SERVA nel nostro paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classepreferisce guardare sempre il proprio interesse personale”. A stretto giro le risponde Matteo ...

Advertising

brichiel : RT @ElsoIcehands: Brava Chiara Ferragni, lui in particolare - sissiisissi2 : RT @eternoritorvno: Renzi nonostante sia politicamente morto e faccia politicamente schifo, ha voluto mettersi contro Chiara Ferragni quand… - eternoritorvno : Renzi nonostante sia politicamente morto e faccia politicamente schifo, ha voluto mettersi contro Chiara Ferragni q… - dariosci1 : @mariannaaprile Allucinante, il senatore di Rignano vs. l'infulencer Chiara #Ferragni quando la fantasia supera abb… - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 11:32: taeyeon, Taeil, Chiara Ferragni, San Pietro, Regioni, Palestina, Agnelli e Cannes. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

. Non è una parodia di Striscia la Notizia, ma la novità del giorno. Tutta colpa di una storia Instagram pubblicata dalla signora Fedez, in cuisi è detta schifata dalla ...Ultimo aggiornamento 14 minuti fa S. Maria Goretti vergine e martireL'affondo di Chiara Ferragni che posta una foto di Matteo Renzi con sopra la scritta ‘L’Italia è il paese più transfobico d’Europa’. Il leader di Iv: "La politica, cara Ferragni, è un’attività nobile ...Ha fatto molto discutere il caso Imen Jane, con molti utenti che hanno chiamato in causa anche Chiara Ferragni: la replica di Fedez in difesa della moglie.