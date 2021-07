Chiara Ferragni e Matteo Renzi, botta e risposta social: “Che schifo che fate politici” (Di martedì 6 luglio 2021) Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice da 24 milioni di follower su Instagram, è tornata a parlare di tematiche sociali, questa volta legate alla politica. L’influencer però non è stata affatto clemente con la classe politica e inaspettatamente è arrivata la risposta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. LA Ferragni CONTRO LA POLITICA: “CHE schifo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 luglio 2021), influencer e imprenditrice da 24 milioni di follower su Instagram, è tornata a parlare di tematichei, questa volta legate alla politica. L’influencer però non è stata affatto clemente con la classe politica e inaspettatamente è arrivata ladi, leader di Italia Viva. LACONTRO LA POLITICA: “CHEL'articolo

