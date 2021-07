Chiara Ferragni difende il ddl Zan, ma Selvaggia Lucarelli la critica (ancora!) (Di martedì 6 luglio 2021) Chiara Ferragni ha preso una posizione netta a favore del ddl Zan e contro i politici che lo ostacolano, ma Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per criticarla. Non è la prima volta che la giornalista e giudice di Ballando con le stelle attacca la Ferragni e il marito Fedez, spesso in modo del tutto... Leggi su donnapop (Di martedì 6 luglio 2021)ha preso una posizione netta a favore del ddl Zan e contro i politici che lo ostacolano, manon ha perso l’occasione perrla. Non è la prima volta che la giornalista e giudice di Ballando con le stelle attacca lae il marito Fedez, spesso in modo del tutto...

repubblica : Ddl Zan, Chiara Ferragni: 'Politici fate schifo'. Renzi replica: 'Pronto a un confronto se ha coraggio' - FBiasin : #Renzi risponde alla #Ferragni e 'mi aspetterei un confronto nel merito' e poi ancora 'se Chiara vuole confrontarsi… - fanpage : Botta e risposta a distanza tra l'influencer e l'ex premier #6luglio - LuigiDeTroia : RT @renzionario: @matteorenzi Non è qualunquismo, parlava proprio di me! Sono arrivato a chiedere il contraddittorio a Chiara #Ferragni per… - queenplease_ : RT @AqtrOfficial: La Ferragni critica Renzi che risponde chiedendo un pubblico confronto. Preparatevi ad un nuovo 4 dicembre. NON SI SCHERZ… -