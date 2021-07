Chiara Ferragni: "Che schifo che fate politici". Renzi replica: 'La politica non si fa con i like' (Di martedì 6 luglio 2021) Chiara Ferragni in una storia su Instagram, ha postato una foto di Matteo Renzi con sopra la scritta 'L'Italia è il paese più transfobico d'Europa'. In una storia successiva ha aggiunto: 'La triste ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021)in una storia su Instagram, ha postato una foto di Matteocon sopra la scritta 'L'Italia è il paese più transfobico d'Europa'. In una storia successiva ha aggiunto: 'La triste ...

Advertising

fanpage : Botta e risposta a distanza tra l'influencer e l'ex premier #6luglio - repubblica : Ddl Zan, Chiara Ferragni: 'Politici fate schifo'. Renzi replica: 'Pronto a un confronto se ha coraggio' - ciropellegrino : Ok, la strategia di comunicazione di Matteo #Renzi per pubblicizzare il suo libro è accollarsi su Chiara #Ferragni… - mario_bontempo : RT @youngezio23: Chiara Ferragni può fare solo una cosa: vergognarsi. La politica è una cosa seria con la quale lei e suo marito non hanno… - lametabasta : RT @sempreciro: #DdlZan, Renzi risponde a Chiara Ferragni 'Dire che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con… -