Chiara Ferragni attacca Renzi per il DDL Zan, lui risponde e Fedez interviene (Di martedì 6 luglio 2021) La decisione di Italia Viva di modificare il DDL Zan ha fatto scoppiare una grossa polemica. Tra i tanti a criticare questa scelta è arrivata anche Chiara Ferragni che ha esordito con "che schifo che fate politici". "La triste verità è che nonostante una legge che tuteli le donne, i disabili e le persone appartenenti alla categoria LGBTQ+ SERVA nel nostro Paese e sia attiva nel resto dell'Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale. La tutela contro l'odio verso queste categorie dovrebbe essere un obiettivo di tutta la popolazione e di tutti i partiti ...

