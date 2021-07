Chi è Luca Bernardo, il candidato sindaco a Milano del centrodestra (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È un candidato 'civico', proveniente dal mondo delle professioni, e non politico, Luca Bernardo, che oggi riceverà dal vertice del centrodestra l'investitura per candidarsi a sindaco di Milano in occasione delle prossime elezioni amministrative. Bernardo è nato nell'agosto del 1967, prossimo quindi a compiere 54 anni, ed è il primario di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli. Nel suo curriculum scolastico, oltre alla laurea in Medicina all'Università Statale, la specializzazione in pediatria e patologia neonatale; in quello lavorativo, esperienze negli Stati ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È un'civico', proveniente dal mondo delle professioni, e non politico,, che oggi riceverà dal vertice dell'investitura per candidarsi adiin occasione delle prossime elezioni amministrative.è nato nell'agosto del 1967, prossimo quindi a compiere 54 anni, ed è il primario di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli. Nel suo curriculum scolastico, oltre alla laurea in Medicina all'Università Statale, la specializzazione in pediatria e patologia neonatale; in quello lavorativo, esperienze negli Stati ...

