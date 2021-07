Chi è Andrea Turino, il nuovo fidanzato di Dayane Mello (Di martedì 6 luglio 2021) Andrea Turino è il presunto nuovo fidanzato di Dayane Mello. A svelare l’identità dell’uomo che le avrebbe rubato il cuore è stata proprio la modella che nelle Stories di Instagram ha condiviso alcuni scatti in cui abbraccia l’imprenditore. Dopo un anno complicato e impegnativo, segnato dalla partecipazione al GF Vip, ma anche da grandi dolori, come la morte del fratello Lucas e della madre, Dayane ha deciso di concedersi una vacanza lontano da tutto e da tutti. La top model è partita alla volta della Grecia, trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos. Insieme a lei la ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021)è il presuntodi. A svelare l’identità dell’uomo che le avrebbe rubato il cuore è stata proprio la modella che nelle Stories di Instagram ha condiviso alcuni scatti in cui abbraccia l’imprenditore. Dopo un anno complicato e impegnativo, segnato dalla partecipazione al GF Vip, ma anche da grandi dolori, come la morte del fratello Lucas e della madre,ha deciso di concedersi una vacanza lontano da tutto e da tutti. La top model è partita alla volta della Grecia, trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos. Insieme a lei la ...

Advertising

ClaudioClalup : RT @miskatos: Per chi può, diretta da non perdere ore 13:00 Qui > - miskatos : Per chi può, diretta da non perdere ore 13:00 Qui > - Luciano06815942 : RT @ninopiovesan: @andrea_news @UGiangrieco @a_meluzzi @censore_ @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKrancic @OllaPiero @Ilc… - italianelcuore3 : RT @ninopiovesan: @andrea_news @UGiangrieco @a_meluzzi @censore_ @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKrancic @OllaPiero @Ilc… - ninopiovesan : @andrea_news @UGiangrieco @a_meluzzi @censore_ @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKrancic… -