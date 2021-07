"Che schifo fate", "Frasina banale". Volano stracci tra la Ferragni e Renzi (Di martedì 6 luglio 2021) Bagarre social tra l'influencer e il politico sul ddl Zan. La Ferragni ha puntato il dito contro Renzi su Instagram e il leader di Italia Viva ha replicato su Facebook Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Bagarre social tra l'influencer e il politico sul ddl Zan. Laha puntato il dito controsu Instagram e il leader di Italia Viva ha replicato su Facebook

Advertising

matteorenzi : La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a… - lorepregliasco : Se la politica Netflix è 'che schifo che fate politici'... non benissimo - SirDistruggere : Che schifo - alessdm57 : RT @matteorenzi: La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confro… - barbogia61 : RT @strange_days_82: Italia sempre più nel baratro e nel degrado. La shampista #Ferragni attacca:”Politici, fate tutti schifo”. In merito a… -