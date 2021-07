Che cosa ha sussurrato Visco ai banchieri dell’Abi (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana (Abi) commentato da Giuseppe Liturri Numerosi i passaggi degni di nota nell’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’odierna assemblea annuale dell’Associazione bancaria Italiana (Abi). 1) Dopo mesi di terrorismo mediatico sul “rischio” costituito dai titoli di Stato in portafoglio alle banche, Visco ammette con candore che buona parte della redditività del primo trimestre è stata costruito proprio sugli utili da negoziazione di questi titoli, che hanno beneficiato di una riduzione ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio, all’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana (Abi) commentato da Giuseppe Liturri Numerosi i passaggi degni di nota nell’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio, all’odierna assemblea annuale dell’Associazione bancaria Italiana (Abi). 1) Dopo mesi di terrorismo mediatico sul “rischio” costituito dai titoli di Stato in portafoglio alle banche,ammette con candore che buona parte della redditività del primo trimestre è stata costruito proprio sugli utili da negoziazione di questi titoli, che hanno beneficiato di una riduzione ...

Advertising

matteorenzi : La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a… - borghi_claudio : Scusi Presidente, non ha letto bene. Sul cartello non va scritto 'divieto di ingresso' e basta, va scritto 'divieto… - SabrinaSalerno : Non trovo le parole per esprimere ciò che provo e credo, non le troverò mai. Solo chi mi conosce profondamente sa c… - bebegizz : RT @xxchiarx: ripropongo questa cosa tomlinson che gufa la partita: l’italia che va in finale comunque: - DavideOberta : RT @valy_s: #ItaliaSpagna Giornalista RAI che commenta i festeggiamenti nelle piazze italiane “capisco il loro entusiasmo, ma le MASCHERINE… -