C’è un nuovo unicorno tra le startup in Europa

I cofondatori di ManoMano, Philippe de Chanville e Christian Raisson (foto ufficio stampa)Accelerare l'espansione internazionale, accrescere le attività business to business in Italia e Spagna, foraggiare l'innovazione tecnologica in particolare nella gestione dei dati e la rete logistica aziendale in Europa, dando il via a una campagna di assunzioni: sono gli obiettivi di ManoMano, ecommerce del fai da te, giardinaggio e arredo casa, che ha completato un round di finanziamento da 355 milioni di dollari (Serie F). A guidarlo è stato Dragoneer investment group, nuovo investitore con la partecipazione di altri sostenitori già esistenti: Temasek, General ...

