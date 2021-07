“C’è un cadavere nel lago”. Scomparsa Sara Pedri, svolta nelle ricerche. Gli investigatori arrivati sul posto (Di martedì 6 luglio 2021) Sara Pedri, il caso della ginecologa 32enne Scomparsa il 4 marzo da potrebbe essere a una svolta. Era svanita nel nulla subito dopo il trasferimento dall’ospedale Santa Chiara di Trento. E sotto la lente degli ispettori del Ministero della Salute, chiamati a far luce sulle condizioni ambientali del reparto di ginecologia e ostetricia, così come quello di Cles, da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. La sua storia sembra ruotare attorno al reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove il clima per il personale non sarebbe stato facile, con presunte pressioni e umiliazioni. Un clima forse ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021), il caso della ginecologa 32enneil 4 marzo da potrebbe essere a una. Era svanita nel nulla subito dopo il trasferimento dall’ospedale Santa Chiara di Trento. E sotto la lente degli ispettori del Ministero della Salute, chiamati a far luce sulle condizioni ambientali del reparto di ginecologia e ostetricia, così come quello di Cles, da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. La sua storia sembra ruotare attorno al reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove il clima per il personale non sarebbe stato facile, con presunte pressioni e umiliazioni. Un clima forse ...

Advertising

mantegazziani : C'è chi voleva bene a #RaffaellaCarra, e chi non ha esitato un attimo ad usare il suo cadavere per fare propaganda… - tanzmax : @AlbertHofman72 @Riccardo72R C'è chi diventa 'cadavere eccellente' e chi invece rimane carogna putrefatta. - FrancescaTibo : Avanti sciacalli, c'è posto per tutti! #RaffaellaCarra: ?? per i no-vax è morta di vaccinite ?? per i sinistri è il… - goldenireneh : C'era un ragazzo a cui è stato sparato, a cui si è passati sopra con un veicolo ancora agonizzante e di cui si è de… - MarceVann : @enniogiannascol @StefanoTartaria @ErmannoKilgore @angelo_fornaro @CarlaKaky @Surfiniae @GiuseppeConteIT… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è cadavere Sardegna. Solo e indifeso, sul ciglio della strada, con a fianco il cadavere della mamma vistanet