C'è il sì di Gallinari Ora chi esce dai 12? (Di martedì 6 luglio 2021) I dodici di Belgrado o qualche innesto? Il dubbio era partito già domenica mattina, quando Danilo Gallinari, reduce dalla stagione Nba, si era detto disponibile a partire per Tokyo. Niente da fare, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) I dodici di Belgrado o qualche innesto? Il dubbio era partito già domenica mattina, quando Danilo, reduce dalla stagione Nba, si era detto disponibile a partire per Tokyo. Niente da fare, ...

Advertising

ae6b1d98c461462 : RT @Agenzia_Italia: L'italbasket dei miracoli (che attende ora Gallinari) - SportPesa_IT : #Italbasket storica vittoria dei ragazzi contro la Serbia. Staccano così il loro biglietto per l'Olimpiade di Tokyo… - _thatstommy : @Eurosport_IT Gallinari e basta, l’unico che non ha fatto il pre-olimpico per causa Play-Off, gli altri hanno detto… - elenacrespi : @Eurosport_IT Il gruppo che si è qualificato, al quale eventualmente aggiungere Gallinari (scegliendo bene per chi)… - comet1007 : #italbasket x me vergognoso che Gallinari che 3 anni fa rifiuto' la nazionale,con Sacchetti molto deluso, ora prend… -