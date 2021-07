Caterina Balivo a Capri realizza di nuovo il suo sogno (Di martedì 6 luglio 2021) Più influencer e rilassata che mai Caterina Balivo prosegue la sua estate realizzando il desiderio di mettere piede a Capri. La sua amata isola è il sogno che diventa realtà perché ha desiderato tanto di tornarci. Si era invece dovuta “accontentare” del mare della Toscana, della villa con accesso privato alla spiaggia. “Ti ho desiderata così tanto e ora sei mia. Ti amiamo Capri” ha commentato Caterina Balivo pubblicando le prime foto dall’isola del cuore. Per lei Capri è molto più delle Maldive ed è lì che ritrova tanti amici e si gode ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021) Più influencer e rilassata che maiprosegue la sua estatendo il desiderio di mettere piede a. La sua amata isola è ilche diventa realtà perché ha desiderato tanto di tornarci. Si era invece dovuta “accontentare” del mare della Toscana, della villa con accesso privato alla spiaggia. “Ti ho desiderata così tanto e ora sei mia. Ti amiamo” ha commentatopubblicando le prime foto dall’isola del cuore. Per leiè molto più delle Maldive ed è lì che ritrova tanti amici e si gode ...

Advertising

IsoladiCapriOff : Caterina Balivo: il suo amore per l’isola dei Faraglioni #ArcoNaturale #arconaturalecapri #Capri #CaterinaBalivo… - infoitcultura : Caterina Balivo a cena con lui: luci e sorrisi radiosi. Che eleganza! - infoitcultura : Caterina Balivo problemi in vacanza: Come mai?-Tutti i dettagli - infoitcultura : Caterina Balivo non sente la mancanza della tv a Capri cena romantica col marito foto - lillydessi : Il vestito bianco di Caterina Balivo sarà la candida seduzione dell'Estate 2021 - Elle -