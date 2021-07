Catanzaro | arriva un nuovo terzino sinistro | ecco Alberto Tentardini

(Di martedì 6 luglio 2021)si assicura le prestazioni sportive delclasse ’96, proveniente dal Teramo. Stipulato con il giocatore un contratto biennale.la sua carriera e le statistiche che lo accompagnano. L’annuncio deldirinforza la rosa delin previsione della prossima stagione di Serie C. Ilclasse ’96, ex-Teramo, ha sottoscritto con il club calabrese un contratto biennale. È suo praticamente il ...

Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia pubblicata nei giorni scorsi, Alberto Tentardini è un nuovo calciatore del Catanzaro. Il terzino sinistro, classe 1996, si trasferirà in giallorosso. Ufficiale Alberto Tentardini al Catanzaro. Il difensore lascia il Teramo dopo due campionati. Questo il comunicato del club calabrese: "È Alberto Tentardini il primo colpo di mercato della nuova stagione dell'US Catanzaro 1929. La società guidata dal presidente Floriano Noto ha infatti acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 1996. CATANZARO - Il Catanzaro, in un comunicato, ha reso noto l'acquisto di Alberto Tentardini, che si legherà al club calabrese per 2 anni. Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia pubblicata nei giorni scorsi, Alberto Tentardini è un nuovo calciatore del Catanzaro."