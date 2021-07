"Castrazione chimica per i pedofili" (Di martedì 6 luglio 2021) Il Carroccio chiede pene esemplari per coloro che commettono abusi: "Vogliamo vedere la stessa fermezza e intransigenza che Bruxelles dimostra in diverse occasioni" Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Il Carroccio chiede pene esemplari per coloro che commettono abusi: "Vogliamo vedere la stessa fermezza e intransigenza che Bruxelles dimostra in diverse occasioni"

CorriereQ : Ue: Ciocca (Lega), castrazione chimica per i pedofili - AnsaLombardia : Ue: Ciocca (Lega), castrazione chimica per i pedofili. 'Europa intervenga con decisione su abusi sessuali su minori… - Santy86089940 : BUM ....SI MERITANO LA MORTE ANZI NO LA CASTRAZIONE CHIMICA ANZI NO TORTURE ....ANZI NO ....DEI BASTONI NEL CULO ..… - Toty_Cx : @repubblica Castrazione chimica, unica soluzione. - Patrizi79006416 : @Gianmar26145917 ???????? Queste cose non si possono sentire, arrestarlo prima, no è, castrazione chimica, urgente ???????? -