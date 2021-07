Carrarese | nuovo arrivo nel club marmifero | ecco Bramante

(Di martedì 6 luglio 2021)alle prese con il calciomercato estivo. La novità è rappresentata dall’in maglia gialloblu, di Simone, esterno d’attacco proveniente dal Borgosesia. Così la carriera del giocatore. Confermato SimoneallaArriva alla corte di Di Natale, tecnico confermato per la stagione 2021-22 di Serie C della, Simone, esterno di attacco classe ’98. Il giocatore proviene dall’esperienza in Serie D con il Borgosesia. Per il giocatore si tratterà dell’esordio in terza serie. A dare l’annuncio, la stessa Società ...

Advertising

CarrareseCalcio : ???? C'è un nuovo azzurro in città. Diamo il benvenuto ad Antonio #Energe! ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carrarese nuovo

... non poteva mancare un importante spazio dedicato al melodramma, tanto caro al pubblicoche vanta una lunga, competente e partecipata passione per l'opera lirica. Per questo motivo il ...11.00 - Giacomo Manzari (2000) rientra dal prestito alla: su di lui c'è il Piacenza. 10.00 - Raffaele Celia (1999) nel mirino del Pisa. 24 GIUGNO 20.08 - Il nomedel calciomercato è ...Il giocatore, arrivato dal Borgosesia e con origini monzesi, starà in gialloblù per una sola annata CARRARA - La Carrarese, in una nota societaria, ha ufficializzato l'acquisto di Simone Bramante, ala ...Si lavora sul fronte delle strutture per gli allenamenti della squadra e su quello del calciomercato. Ecco tutte le novità ...