Carrambata, Raffaella Carrà per sempre nel dizionario (Di martedì 6 luglio 2021) La consacrazione era per lei arrivata da tempo, ma l’ingresso nel dizionario è ulteriore segno di immortalità. Raffaella Carrà è nei dizionari Italiani con una parola su tutte, nata da una delle sue trasmissioni: Carrambata. Il sostantivo femminile è stato registrato in tutti i principali dizionari della lingua italiana, con un significato ironico, dal Devoto-Oli allo Zingarelli. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) La consacrazione era per lei arrivata da tempo, ma l’ingresso nel dizionario è ulteriore segno di immortalità. Raffaella Carrà è nei dizionari Italiani con una parola su tutte, nata da una delle sue trasmissioni: Carrambata. Il sostantivo femminile è stato registrato in tutti i principali dizionari della lingua italiana, con un significato ironico, dal Devoto-Oli allo Zingarelli.

Raffaella Carrà, storia di un'icona ... da Canzonissima , a Pronto Raffaella a The Voice , Carrà ha cambiato il linguaggio televisivo. Ma anche quello italiano, basti pensare che il neologismo carrambata che è entrato nel dizionario, ...

Raffaella Carrà. Fabris: "Ha rappresentato l'immagine positiva degli italiani, con eleganza e ottimismo" ... condotta appunto da Raffaella Carrà nella seconda metà degli anni Novanta, durante la quale si assisteva tipicamente al ricongiungimento tra parenti o amici". Il sostantivo femminile "carrambata" è ...

Raffaella Carrà, Treccani: "Neologismo 'carrambata' segno del suo impatto sulla cultura"

Raffaella Carrà, storia di un'icona Il caschetto biondo, l'ombelico scoperto, il lamé: a suon di canzoni è diventata il simbolo dell'Italia nel mondo, scrivendo, al contempo, le pagine moderne della storia della tv ...

