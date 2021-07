Carrà | venerdì i funerali nella chiesa Santa Maria Ara Coeli a Roma

(Di martedì 6 luglio 2021)(ITALPRESS) – Si svolgeranno9 luglio alle 12, apresso ladiin Ara, sempre su Piazza del Campidoglio, idi Raffaella. Ma le celebrazioni di addio alla grande signora della Tv e dello spettacolo italiano cominceranno già domani alle 16 con la partenza del corteo funebre da via Nemea 21, dove laviveva. Il corteo farà diverse tappe, nelle quali si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista. Prima presso l'Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro ...

Ultime Notizie dalla rete : Carrà venerdì

Si terranno a Roma le esequie di Raffaella. Partono domani con un corteo funebre, che partirà alle 16 dalla sua casa di via Nemea e ...9 luglio alle 12 si terrà la funzione funebre presso ...13.46, esequieall'Ara Coelialle 12, nella chiesa romana di S. Maria in Ara Coeli,le esequie di Raffaella. Domani il feretro sarà portato in Campidoglio in un corteo che si ...