Carolina Marconi s’è rasata totalmente a zero (foto): “Tumore? non mollo” (Di martedì 6 luglio 2021) Ballando con le stelle L’ex gieffina ha sorpreso tutti con la sua decisione di rasarsi completamente il capo dopo la caduta di ciocche di capelli, causato dalla chemio Pubblicato su 6 Luglio 2021 Carolina Marconi ha deciso di rasare completamente il suo capo ed eliminare così anche il caschetto che aveva fatto negli ultimi giorni. Operazione effettuata con l’ausilio di una apposita macchinetta, quindi ha ripreso la scena con il suo cellulare e condiviso sul suo account ufficiale Instagram. Ed è sempre con il sorriso e con una buona dose di positività che Carolina sta affrontando una nuova fase della sua malattia. A ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Ballando con le stelle L’ex gieffina ha sorpreso tutti con la sua decisione di rasarsi completamente il capo dopo la caduta di ciocche di capelli, causato dalla chemio Pubblicato su 6 Luglio 2021ha deciso di rasare completamente il suo capo ed eliminare così anche il caschetto che aveva fatto negli ultimi giorni. Operazione effettuata con l’ausilio di una apposita macchinetta, quindi ha ripreso la scena con il suo cellulare e condiviso sul suo account ufficiale Instagram. Ed è sempre con il sorriso e con una buona dose di positività chesta affrontando una nuova fase della sua malattia. A ...

