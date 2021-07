Carolina Marconi non perde il sorriso: un nuovo taglio di capelli in vista del nuovo ciclo di chemioterapia (Di martedì 6 luglio 2021) La showgirl Carolina Marconi, che da tempo racconta attraverso i social la sua battaglia contro il tumore al seno, è tornata a mostrarsi con un nuovo post sul suo profilo Instagram. In vista del nuovo ciclo di chemioterapia, l’ex gieffina ha mostrato ai suoi followers un nuovo taglio di capelli e il suo forte e inconfondibile sorriso. Un nuovo taglio di capelli prima del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) La showgirl, che da tempo racconta attraverso i social la sua battaglia contro il tumore al seno, è tornata a mostrarsi con unpost sul suo profilo Instagram. Indeldi, l’ex gieffina ha mostrato ai suoi followers undie il suo forte e inconfondibile. Undiprima del ...

