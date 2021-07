Carolina Marconi ha un tumore al seno: il video mentre si rasa a zero (Di martedì 6 luglio 2021) Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato alcune settimane fa di avere un tumore al seno. In queste ore la decisione: rasarsi a zero per lottare come una guerriera prima che la chemioterapia li faccia cadere. Ecco a voi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 luglio 2021), ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato alcune settimane fa di avere unal. In queste ore la decisione:rsi aper lottare come una guerriera prima che la chemioterapia li faccia cadere. Ecco a voi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

