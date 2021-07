“Carenze strutturali di strade e spazi pubblici inaccettabili per terza città d’Italia” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le Carenze strutturali dovute alla incredibile mancanza di manutenzione ordinaria che ha caratterizzato questi dieci anni di amministrazione De Magistris sono inaccettabili per la terza città d’Italia”. A dichiararlo in una nota Antonio Laudando, avvocato e direttore regionale Enasc (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini). “La Galleria Vittoria chiusa da nove mesi rappresenta solo la punta dell’iceberg di una problematica che si ribalta negativamente sulla quotidianità dei cittadini, con risvolti drammatici sulla economia della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ledovute alla incredibile mancanza di manutenzione ordinaria che ha caratterizzato questi dieci anni di amministrazione De Magistris sonoper la”. A dichiararlo in una nota Antonio Laudando, avvocato e direttore regionale Enasc (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini). “La Galleria Vittoria chiusa da nove mesi rappresenta solo la punta dell’iceberg di una problematica che si ribalta negativamente sulla quotidianità dei cittadini, con risvolti drammatici sulla economia della ...

