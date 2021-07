Capodimonte, De Luca: “Un’altra emozione che regaliamo all’Italia” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo messo in piedi eventi culturali di valore internazionale. Con Calatrava abbiamo un rapporto antico, quando mi è stata fatta la proposta di una mostra di Calatrava qui non ci ho pensato due volte, abbiamo fatto un investimento importante, mezzo milione di euro, ha prodotto delle ceramiche importanti e poi mi ha detto che voleva fare questo arredo in ceramica di questa bella chiesa”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’inaugurazione dell’intervento decorativo globale eseguito nella chiesa di San Gennaro, che si trova all’interno del Parco di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo messo in piedi eventi culturali di valore internazionale. Con Calatrava abbiamo un rapporto antico, quando mi è stata fatta la proposta di una mostra di Calatrava qui non ci ho pensato due volte, abbiamo fatto un investimento importante, mezzo milione di euro, ha prodotto delle ceramiche importanti e poi mi ha detto che voleva fare questo arredo in ceramica di questa bella chiesa”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, intervenendo all’inaugurazione dell’intervento decorativo globale eseguito nella chiesa di San Gennaro, che si trova all’interno del Parco di ...

